Iran: Netanyahu, tornera' a essere partner di Israele dopo caduta regime

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Israele e Iran "torneranno a essere partner", dopo la caduta del regime di Teheran. Lo ha dichiarato all'inizio della riunione settimanale del gabinetto israeliano il primo ministro Benjamin Netanyahu. 'Stiamo inviando forza agli eroici e coraggiosi cittadini iraniani e, una volta che il regime sara' caduto, faremo cose positive insieme a beneficio di entrambi i popoli - ha affermato, secondo quanto riportato dai media locali - Speriamo tutti che la nazione persiana venga presto liberata dal giogo della tirannia. E quando quel giorno arrivera' - ha aggiunto - Israele e Iran torneranno a essere fedeli partner nella costruzione di un futuro di prosperita' e pace'. Al momento, Israele e' in stato di massima allerta per la possibilita' di un intervento statunitense in Iran e dopo le minacce del presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf di colpire obiettivi israeliani, in caso di attacco.

red-Cog

