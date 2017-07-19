Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Iran: Netanyahu, tornera' a essere partner di Israele dopo caduta regime

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Israele e Iran "torneranno a essere partner", dopo la caduta del regime di Teheran. Lo ha dichiarato all'inizio della riunione settimanale del gabinetto israeliano il primo ministro Benjamin Netanyahu. 'Stiamo inviando forza agli eroici e coraggiosi cittadini iraniani e, una volta che il regime sara' caduto, faremo cose positive insieme a beneficio di entrambi i popoli - ha affermato, secondo quanto riportato dai media locali - Speriamo tutti che la nazione persiana venga presto liberata dal giogo della tirannia. E quando quel giorno arrivera' - ha aggiunto - Israele e Iran torneranno a essere fedeli partner nella costruzione di un futuro di prosperita' e pace'. Al momento, Israele e' in stato di massima allerta per la possibilita' di un intervento statunitense in Iran e dopo le minacce del presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf di colpire obiettivi israeliani, in caso di attacco.

            red-Cog

            (RADIOCOR) 11-01-26 12:56:14 (0240) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.