            Notizie Radiocor

            Iran: ministro Esteri, attacco Usa a impianto desalinizzazione in isola Golfo -2-

            Paesi con basi statunitensi non godranno di pace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Questo attacco, secondo il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, e' stato "effettuato con il supporto di una delle basi aeree nei paesi confinanti del sud". "Questo crimine palese ricevera' una risposta proporzionata. Le basi militari americane nella regione sono diventate piattaforme per operazioni contro l'Iran", ha aggiunto. "L'origine di qualsiasi attacco e' la destinazione della nostra risposta", ha sottolineato, e su X ha scritto: 'Finche' persistera' la presenza di basi statunitensi nella regione, i Paesi non godranno di pace'.

            red-Mar

            (RADIOCOR) 07-03-26 18:41:10 (0406) 5 NNNN

              


