Iran: Meloni, ribadiamo ogni sforzo utile per liberta' navigazione Hormuz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - "Continuiamo a seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilita' e garantire la liberta' di navigazione nello stretto di Hormuz". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il Primo Ministro d'Irlanda, Michea'l Martin. "Condividiamo - ha aggiunto Meloni - alcuni punti fermi anche sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attivita' di insediamento israeliane. Sul Libano abbiamo convenuto sulla necessita' di garantire stabilita' e sicurezza lungo il confine israelo-libanese oltre che il pieno sostegno alla sovranita' libanese".

vmg.

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