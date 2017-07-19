Iran: media israeliani, ucciso capo Guardie Rivoluzionarie Pakpour
Rasa al suolo la residenza di Khameini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Il comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, sarebbe stato ucciso nel corso degli attacchi congiunti di Israele e Iran sul Paese, secondo quanto riportano i media israeliani.
Sarebbe morto anche il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh, in seguito ai raid in Iran. La residenza della guida suprema ayatollah Ali Khamenei sarebbe poi stata rasa al suolo durante gli attacchi, anche se il leader iraniano (tra gli obiettivi dell'attacco insieme al presidente Masoud Pezeshkian), secondo diversi media internazionali, non si troverebbe a Teheran.
red-Cog
(RADIOCOR) 28-02-26 12:48:34 (0258) 5 NNNN