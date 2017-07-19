Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Iran: media israeliani, ucciso capo Guardie Rivoluzionarie Pakpour

            Rasa al suolo la residenza di Khameini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Il comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, sarebbe stato ucciso nel corso degli attacchi congiunti di Israele e Iran sul Paese, secondo quanto riportano i media israeliani.

            Sarebbe morto anche il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh, in seguito ai raid in Iran. La residenza della guida suprema ayatollah Ali Khamenei sarebbe poi stata rasa al suolo durante gli attacchi, anche se il leader iraniano (tra gli obiettivi dell'attacco insieme al presidente Masoud Pezeshkian), secondo diversi media internazionali, non si troverebbe a Teheran.

            red-Cog

            (RADIOCOR) 28-02-26 12:48:34 (0258) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.