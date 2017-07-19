Dati
            Notizie Radiocor

            Iran: Maersk sospende transito navi attraverso stretto di Hormuz

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - La seconda compagnia di navigazione al mondo, Maersk, ha annunciato la sospensione di tutti i transiti attraverso lo Stretto di Hormuz a causa del deterioramento della situazione della sicurezza in Medio Oriente, a seguito dell'attacco israelo-americano all'Iran.

            "Stiamo sospendendo, con effetto immediato e in attesa di ulteriori decisioni, tutti i transiti marittimi attraverso lo Stretto di Hormuz. Di conseguenza, i servizi verso i porti del Golfo Persico potrebbero subire ritardi, modifiche di rotta o adeguamenti di orario", ha dichiarato il gruppo in una nota.

            Red-

            (RADIOCOR) 01-03-26 15:05:25 (0302) 5 NNNN

              


