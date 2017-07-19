Iran: Londra ribadisce, non consentira' uso sue basi aeree per attacchi Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - Il Regno Unito non permettera' agli Stati Uniti di utilizzare basi aeree britanniche per lanciare attacchi contro infrastrutture civili in Iran. Lo ha indicato Downing Street ribadendo posizione gia' espresse nei giorni scorsi. Secondo quanto riporta il Financial Times, un portavoce del primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che la posizione britannica sull'autorizzazione all'uso di basi nel Regno Unito da parte degli Stati Uniti 'non e' cambiata', dopo le minacce del presidente Donald Trump di distruggere infrastrutture iraniane se Teheran non accettera' un accordo. "L'accordo in vigore consente agli Stati Uniti di utilizzare basi nel Regno Unito per la difesa collettiva della regione, comprese operazioni difensive per ridurre le capacita' missilistiche utilizzate per attaccare le navi nello Stretto di Hormuz", ha aggiunto il portavoce.

Cop

(RADIOCOR) 07-04-26 14:32:47 (0387) 5 NNNN