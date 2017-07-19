Iran: l'uso delle riserve globali di greggio sancisce che l'emergenza e' anche economica - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 11 mar - A fronte della prosecuzione della guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la decisione dei 32 Stati membri dell'Agenzia internazionale dell'energia di liberare 400 milioni di barili di petrolio per frenare i prezzi e garantire le forniture parando lo stop dello stretto di Hormuz rivela quello che Trump ha nascosto per giorni: l'attacco a Teheran e le reazioni iraniane hanno ripiombato mezzo mondo in una situazione in cui il caos geopolitico si combina al rischio di una fase di stagflazione (stagnazione piu' inflazione) dalla durata e dall'intensita' incerte. E' emergenza sia economica che politica, come dimostrano le febbrili e numerose riunioni a livello internazionale degli ultimi giorni e di quelle programmate prossimamente. Ci si prepara a uno choc economico, a un contraccolpo dai contorni imprevedibili.

Il mercato del petrolio non si smuove con il Brent Mare del Nord risalito a 90,88 dollari e il West Texas Intermediate a 86,27 dollari: si aprono le riserve globali, ma lo stretto di Hormuz resta bloccato.

Oggi si sono riuniti anche i leader del G7 per teleconferenza e questo da' compiutamente il senso di quanto sta accadendo: l'emergenza e' scattata. Nel giro di poco tempo e' naufragata l'idea, sostenuta non piu' tardi di due giorni fa da Trump, che le conseguenze della guerra sui prezzi e sulle forniture di energia sarebbero state brevi e comunque di costo inferiore a quello che si sarebbe pagato se i bombardamenti non fossero cominciati. Lunedi' il presidente americano aveva indicato che la guerra ('una piccola escursione a breve termine') era pressoche' conclusa. Se cosi' fosse non si capirebbero le mosse di oggi e quelle che si preparano per le prossime settimane rivolte a compensare la stretta sui costi energetici per imprese e famiglie europee quanto americane e asiatiche per via amministrativa o per via fiscale (alleggerimenti di tassazione e prelievi).

Nella Ue si parla di reintrodurre un tetto massimo per il prezzo del gas: venne deciso dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ed e' stato prorogato una volta fino a gennaio 2025.

Attualmente le economie dei paesi industrializzati sono meno dipendenti dal petrolio rispetto agli anni Settanta, quando di crisi di prezzi e forniture ce ne furono ben due: come ha ricordato il premio Nobel Paul Krugman da allora la crescita dell'economia e' stata enormemente piu' rapida dell'aumento del consumo di petrolio, l'intensita' energetica (cioe' quanta energia deve essere utilizzata per produrre una unita' di pil) si e' sostanzialmente dimezzata. Tutto pero' dipende dalla durata della crisi, dalla durata del blocco dello stretto di Hormuz, principale rotta di trasporto del petrolio e del gas naturale prodotto in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Iraq, Bahrein e Iran. Secondo dati dell'Agenzia internazionale dell'energia l'anno scorso vi e' transitato circa un quarto del commercio mondiale via mare di greggio e prodotti petroliferi.

L'Aie spiega che 'i mercati del petrolio e del gnl subirebbero significative interruzioni dell'approvvigionamento se le spedizioni attraverso lo Stretto venissero interrotte per un periodo prolungato': le opzioni per evitare Hormuz sono limitate perche' solo Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita dispongono di oleodotti alternativi mentre Iran, Irak, Kuwait, Qatar e Bahrein usano lo stretto per la gran parte delle loro esportazioni di petrolio. Maggiormente esposta e' l'Asia: circa l'80% del petrolio e dei prodotti petroliferi transitati nello stretto e' destinato a Oriente. Il 93% delle esportazioni di gnl del Qatar e il 96% di quelle degli Emirati sono transitati l'anno scorso per lo stretto di Hormuz: quasi il 90% dei volumi era destinato all'Asia, il resto all'Europa. Non e' un caso che a gennaio e febbraio la Cina abbia aumentato notevolmente gli acquisti di petrolio per proteggersi dalle tensioni geopolitiche prodotte dalle scelte di Trump rafforzando le proprie riserve: Venezuela e Iran sono due grandi fornitori petroliferi di Pechino.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-03-26 18:40:56 (0654)ENE 5 NNNN