Iran: Guardie rivoluzione, bloccate navi che tentavano attraversare Stretto Hormuz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno dichiarato di aver bloccato diverse imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza autorizzazione, in un clima di crescente tensione tra Teheran e Washington per il controllo di questo strategico passaggio marittimo. 'Quattro imbarcazioni, agendo in modo ostile e con il sostegno di terroristi americani, hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz (...) ignorando gli avvertimenti, hanno dichiarato le Guardie in un comunicato, aggiungendo che 'due di queste imbarcazioni sono rimaste coinvolte in un incidente e sono state immobilizzate, mentre le altre due hanno rinunciato a proseguire'.

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