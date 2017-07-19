Iran: Francia, probabile riunione ministri Finanze G7 la prossima settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - La Francia, che attualmente presiede il G7, ha annunciato che 'probabilmente all'inizio della prossima settimana' si terra' una riunione dei ministri delle Finanze di questo gruppo per 'valutare eventualmente le risposte necessarie' alla guerra in Medio Oriente. "Ho parlato con tutti, in particolare con Scott Bessent, segretario di Stato al Tesoro americano. E abbiamo concordato di organizzare una riunione che si terra' probabilmente all'inizio della prossima settimana", con i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali, ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze francese Roland Lescure alla radio Franceinfo.

"Vogliamo lasciar passare una settimana, vedere come evolve il conflitto, vedere come evolvono i mercati", ha aggiunto, precisando di essere "in stretto contatto" con i suoi omologhi delle Finanze da tre giorni "in modo bilaterale". La Francia presiede quest'anno il G7, che comprende Stati Uniti, Giappone, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

