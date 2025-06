Iran: Farnesina, Tajani invita a de-escalation, pronto a riferire in Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - A seguito delle azioni militari intraprese in Iran dalle forze armate israeliane, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato tutti i suoi impegni odierni. Lo comunica la Farnesina in una nota spiegando che "il Gabinetto del Ministro e' in contatto con le Presidenze di Camera e Senato per confermare la disponibilita' del Ministro Tajani a riferire in Parlamento, a partire gia' da oggi pomeriggio. In queste ore il Ministro Tajani sta avendo consultazioni con i governi di Stati Uniti, Israele, Iran e Oman per invitare tutte le parti a una immediata de-escalation".

