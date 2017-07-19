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            Iran: esercito Usa si prepara ad abbordare petroliere legate a Teheran (Wsj)

            E a sequestrare navi commerciali in acque internazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - L'esercito statunitense si sta preparando nei prossimi giorni ad abbordare petroliere legate all'Iran e a sequestrare navi commerciali in acque internazionali. E' quanto riporta il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi. Il piano arriva mentre l'esercito iraniano sta continuando a rafforzare il controllo sullo stretto di Hormuz, attaccando alcune navi e dichiarando che il passaggio e' "strettamente controllato" dall'Iran.

            red-Mar

            (RADIOCOR) 18-04-26 18:10:52 (0435) 5 NNNN

              


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