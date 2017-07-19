Iran: esercito si impegna a proteggere infrastrutture strategiche da proteste

Esorta cittadini a sventare complotti nemici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - L'esercito iraniano ha promesso di proteggere le infrastrutture 'strategiche' e ha invitato i cittadini a sventare i 'complotti nemici' dopo 48 ore di proteste contro il regime della Repubblica Islamica e di violenti scontri. L'esercito ha poi accusato Israele e 'gruppi terroristici ostili' di cercare di 'minare la sicurezza pubblica del Paese'. Intanto la televisione di Stato iraniana ha riferito che tre agenti di polizia sono stati uccisi durante la notte in attacchi contro le forze di sicurezza a Shiraz e nelle zone circostanti, durante le mobilitazioni che stanno sfidando la repressione del governo. Secondo i media statali, la responsabilita' e' di alcuni 'gruppi armati', che hanno attaccato 'proprieta' pubbliche e private in diverse province, causando ingenti danni', comprese le moschee. Il procuratore generale Sabato Mohammad Movahedi-Azad ha esortato i tribunali a trattare "i criminali" coinvolti nelle proteste rapidamente e senza clemenza. 'Non dovrebbero dire di essere stati ingannati perche' sono stati avvertiti degli obiettivi del nemico'. Ha anche ammonito gli iraniani sul contenuto dei loro post sui social media. Le manifestazioni durano da 13 giorni e sono state innescate dalle difficolta' economiche dopo che i negozianti di Teheran hanno chiuso per protestare contro l'impennata dei prezzi. Il malcontento si e' rapidamente trasformato in manifestazioni antiregime a livello nazionale.

red-Cog

