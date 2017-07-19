Iran: esercito minaccia paesi alleati Usa, avranno problemi ad attraversare Hormuz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - L'esercito iraniano lancia un avvertimento agli alleati degli Stati Uniti: 'i paesi che si schierano dalla parte degli Stati Uniti imponendo sanzioni alla Repubblica islamica dell'Iran incontreranno certamente difficolta' ad attraversare lo Stretto di Hormuz', ha minacciato Mohammad Akraminia, responsabile dell'esercito, all'agenzia di stampa ufficiale Irna. 'Abbiamo messo in atto un nuovo dispositivo giuridico e di sicurezza nello Stretto. D'ora in poi, ogni nave che desideri attraversarlo dovra' coordinarsi con noi', ha aggiunto. Questo dispositivo, 'ora in vigore', portera' 'vantaggi sul piano economico, della sicurezza e politico'.

Intanto, un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar nelle prime ore della mattinam, secondo quanto riferito da un'agenzia marittima e dalle autorita' qatariote, dopo che i Guardiani della Rivoluzione iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi 'nemiche' nella regione.

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(RADIOCOR) 10-05-26 12:07:39 (0189) 5 NNNN