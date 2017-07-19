Iran: Ember, con guerra prezzi elettricita' da gas +50% in Ue, Italia tra i piu' esposti

In Spagna meno impatto su costi grazie a rinnovabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - Il costo dell'energia elettrica prodotta da gas nell'Unione Europea e' aumentato di oltre il 50% nei primi dieci giorni del conflitto in Iran (dal 28 febbraio). E' quanto emerge da un'analisi del think tank Ember, che sottolinea che i Paesi meno dipendenti dall'energia a gas sono meno esposti agli aumenti del prezzo dell'elettricita'. Nel dettaglio i prezzi europei del gas sul Ttf di Amsterdam hanno registrato una media di 45 euro/MWh nella prima settimana della crisi in Medio Oriente (2-6 marzo), contro una media di 31 euro/MWh prima del conflitto. Cio' ha fatto salire il costo dell'energia elettrica prodotta da gas. Con il balzo dei prezzi, l'Ue ha pagato 2,5 miliardi di euro aggiuntivi per le importazioni di combustibili fossili dallo scoppio della guerra. Tuttavia, l'impatto dell'impennata dei prezzi del gas sui costi dell'elettricita', spiega Ember, si sta facendo sentire in modo piu' marcato nei paesi in cui vi e' una maggiore dipendenza. Guardando ad esempi concreti, la Spagna - che ha aggiunto 40 GW di capacita' da energie rinnovabili dal 2019 - ha raggiunto un disaccoppiamento strutturale tra i prezzi del gas e quelli dell'energia nel proprio mercato, grazie alla rapida crescita dell'eolico e del solare. Nel 2026, fino ad ora, il gas ha influenzato il prezzo dell'elettricita' nello Stato iberico solo nel 15% delle ore.

In Italia la percentuale e' stata dell'89%, poiche' il paese rimane fortemente dipendente dal gas per la produzione di energia e la flessibilita'.

com-Cog.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-03-26 13:52:21 (0389)ENE,UTY 5 NNNN