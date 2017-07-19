Iran: Ember, con guerra prezzi elettricita' da gas +50% in Ue, Italia tra i piu' esposti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - Nei primi dieci giorni del conflitto in Iran, si legge poi nell'analisi di Ember, i prezzi medi dell'energia in Spagna sono rimasti al di sotto del costo dell'energia prodotta da gas, e inferiori a quelli degli altri paesi dell'Ue con grandi parchi di centrali a gas. "Sebbene sia ancora presto per vedere l'impatto completo dell'aumento dei prezzi del gas sui costi dell'elettricita', la volatilita' e' aumentata a marzo, in particolare nelle ore mattutine e serali, piu' dipendenti dal gas", spiegano gli esperti. In particolare, i livelli piu' alti dell'anno sono stati raggiunti nella prima settimana del mese in Germania, Paesi Bassi, Italia e Belgio. I paesi meno dipendenti dal gas, come Spagna, Portogallo, Francia e i paesi nordici, sembrano meno colpiti. Il balzo dei costi del combustibile, prosegue poi Ember, incide sui costi dell'energia il doppio rispetto al costo del carbonio previsto dal Sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Eu Ets). Agli attuali prezzi del gas, il costo del carbonio costituisce al massimo circa il 10% della bolletta elettrica media delle famiglie dell'Ue, meno dell'aliquota media dell'IVA (18%). Nonostante cio', affermano gli esperti, l'Italia ha spinto per modifiche all'Ets, che saranno discusse al prossimo Consiglio europeo del 19-20 marzo. "Le riforme affrettate del mercato elettrico non risolveranno il problema fondamentale della dipendenza dal gas - ha dichiarato il Chris Rosslowe, analista di Ember - Eliminare i costi del carbonio significherebbe rimuovere un incentivo a investire nella vera soluzione agli shock dei prezzi: rinnovabili, batterie, flessibilita' della domanda ed elettrificazione".

com-Cog.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-03-26 13:53:21 (0390)ENE,UTY 5 NNNN