Iran: Eliseo, Macron domani in missione a Cipro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Questa visita a Cipro 'consentira' inoltre al capo dello Stato di sottolineare l'importanza di garantire la liberta' di navigazione e la sicurezza marittima nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz, in particolare grazie all'operazione marittima Aspides dell'Unione europea', ha precisato l'Eliseo. 'Sara' anche l'occasione per coordinare i nostri sforzi volti a garantire la sicurezza dei cittadini europei nella regione e accompagnare le operazioni di rimpatrio', ha aggiunto.

