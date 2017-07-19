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            Iran: due petroliere a fuoco dopo aver urtato mine a Hormuz

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato che due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz. Teheran ha affermato che gli equipaggi hanno abbandonato le imbarcazioni su suggerimento dei militari statunitensi, lasciandole sotto il controllo di personale americano che cercava di farle navigare lungo una rotta non autorizzata. "La Marina delle Guardie Rivoluzionarie aveva gia' messo in guardia sui pericoli del passaggio attraverso il canale minato. Sono state inoltre predisposte ulteriori misure punitive per le compagnie di navigazione che, anziche' utilizzare la rotta autorizzata, vengono ingannate dagli Stati Uniti e mettono le proprie navi a disposizione del nemico. Tali misure saranno attuate a breve", si legge nel comunicato.

            red-Liv.

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            (RADIOCOR) 02-09-26 11:39:46 (0283)ENE 5 NNNN

              


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