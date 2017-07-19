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            Iran: due navi porta-container cinesi attraversano Stretto di Hormuz

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Secondo i dati di Marine Traffic, due navi porta-container appartenenti al colosso cinese delle spedizioni Cosco hanno attraversato con successo lo Stretto di Hormuz. La CSCL Indian Ocean ha attraversato lo stretto intorno alle 09:14 di lunedi', seguita dalla CSCL Arctic Ocean 27 minuti dopo, secondo il sito di tracciamento navale.

            bab

            (RADIOCOR) 31-03-26 08:23:15 (0168) 5 NNNN

              


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