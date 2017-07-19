Iran: Dongyu (Fao), uno shock al cuore del sistema agroalimentare globale -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mag - 'L'agricoltura risponde a un calendario colturale che non puo' essere posticipato', ha affermato. 'I fertilizzanti devono essere distribuiti in momenti precisi del ciclo produttivo. Se non arrivano in tempo, i raccolti ne risentono, a prescindere da cio' che accade in seguito'. Ha poi spiegato che gli impatti attuali non si limitano ai prezzi presenti, ma si trasmettono ai raccolti futuri, determinando una contrazione delle forniture alimentari nella seconda meta' del 2026 e nel 2027.
I Paesi dipendenti dalle importazioni in Africa, Asia e in alcune zone del Medio Oriente figurano tra i piu' esposti, in particolare quelli gia' alle prese con insicurezza alimentare acuta, fragilita' economica o shock legati ai cambiamenti climatici.
com-sma.
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(RADIOCOR) 07-05-26 18:35:55 (0748)FOOD 5 NNNN