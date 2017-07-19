Iran: Doha intercetta attacco missilistico contro "lo Stato del Qatar"

Con Egitto chiede stop a escalation nella regione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Il ministero della Difesa del Qatar ha reso noto in un breve post su X che "le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico che aveva come obiettivo lo Stato del Qatar".

Successivamente il ministero degli Affari Esteri ha reso noto, sempre sul social network, che il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty per discutere dell'escalation militare nella regione e delle "gravi ripercussioni sulla sicurezza e la stabilita' regionale e internazionale, nonche' sulle modalita' per risolvere pacificamente tutte le controversie".

Lo sceicco Mohammed ha 'ribadito la sua condanna degli attacchi iraniani sul territorio del Qatar, affermando che sono inaccettabili sotto qualsiasi pretesto o giustificazione' e ha sottolineato 'la necessita' di cessare immediatamente ogni azione di escalation, di tornare al tavolo dei negoziati e di dare priorita' alla ragione e alla saggezza per contenere la crisi e preservare la sicurezza della regione'. Richiesta condivisa anche dal ministro degli Affari Esteri egiziano.

Mar-

(RADIOCOR) 07-03-26 17:26:50 (0388) 5 NNNN