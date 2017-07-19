Iran: Costa, qualsiasi attacco contro infrastrutture civili illegale e inaccettabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - 'Qualsiasi attacco contro infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche, e' illegale e inaccettabile'. E' quanto afferma in un messaggio sui social il presidente del Consiglio europeo Anto'nio Costa. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di distruggere centrali e ponti in Iran se Teheran non riaprira' entro 48 ore lo stretto di Hormuz. "Questo vale per la guerra della Russia in Ucraina e vale ovunque - afferma Costa -. La popolazione civile iraniana e' la principale vittima del regime iraniano.

Sarebbe anche la principale vittima di un ampliamento della campagna militare". Costa ha inoltre affermato che l'Unione europea esorta l'Iran a porre immediatamente fine agli attacchi contro i Paesi della regione e a consentire il pieno ripristino della liberta' di navigazione nello Stretto di Hormuz. "Dopo cinque settimane di guerra in Medio Oriente, e' chiaro che solo una soluzione diplomatica potra' affrontarne le cause profonde".

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(RADIOCOR) 06-04-26 14:27:47 (0212) 5 NNNN