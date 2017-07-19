Iran: Confindustria, imprese preoccupate per aumento costi energia e materie prime

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Le imprese italiane sono preoccupate per l'aumento dei costi provocati dalla guerra in Iran. In particolare, secondo la congiuntura flash di Confindustria, le preoccupazioni si concentrano soprattutto su tre fattori: il costo dell'energia, indicato come criticita' dal 25% dei rispondenti, i costi di trasporto e/o assicurazione (21,9%) e il costo delle materie prime non energetiche (18,4%). Quest'ultimo assume un rilievo maggiore nelle prospettive, risultando la principale fonte di preoccupazione (20,7% delle imprese) qualora il conflitto si protragga; seguono il costo dell'energia (19,4%) e i costi di trasporto e/o assicurazione (15,4%). Tra le ulteriori criticita' gia' ben evidenti si segnalano gli ostacoli alle esportazioni (11,2%) e l'aumento del costo dei semilavorati (8,5%); quest'ultimo assume un peso maggiore nello scenario prospettico, venendo indicato come rischio dal 10,3% degli intervistati in caso di prolungamento del conflitto oltre un mese. Nel complesso, i risultati evidenziano come le pressioni sui costi risultino, al momento, piu' rilevanti rispetto alle difficolta' di approvvigionamento.

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