Iran: capo organizzazione nucleare non puo' arrivare a Vienna per riunione Aiea

Secondo tv di Stato ci sono state pressioni da parte Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami, che avrebbe dovuto partecipare a una riunione internazionale a Vienna, e' stato bloccato a causa delle pressioni degli Stati Uniti. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. 'Mohammad Eslami e la sua delegazione hanno preso un volo di linea per Vienna sabato, ma sono stati bloccati lungo il percorso a causa di ostacoli frapposti dagli Stati Uniti', ha sottolineato l'emittente, precisando che il funzionario iraniano ha fatto ritorno a Teheran lo stesso giorno. Era atteso in Austria, presso la sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) - l'organo di controllo dell'Onu sul nucleare - per la Conferenza generale annuale, in programma fino a venerdi'.

Aveva gia' partecipato all'edizione dell'anno precedente, nel settembre 2025. Una fonte diplomatica a Vienna ha confermato che a Eslami e' stato negato l'ingresso in Austria a causa delle pressioni statunitensi. Teheran ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro tale decisione. 'Il rifiuto del governo austriaco di rilasciare i visti alla delegazione della Repubblica Islamica dell'Iran e' una decisione del tutto ingiustificata', ha dichiarato il portavoce della diplomazia iraniana, Esmail Baghai. 'E' evidente per noi che questo incidente sia avvenuto sotto pressione americana, ma cio' non esime il governo austriaco da ogni responsabilita'', ha aggiunto.

Red-Fla-.

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