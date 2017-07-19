Iran: Araghchi, accordo con Oman non significa la riapertura di Hormuz
'Teheran fornira' a Stati Golfo mappe nuova rotta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - L'accordo con l'Oman non si tradurra' "in alcun modo" nella riapertura della Stretto di Hormuz. Lo ha puntualizzato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, al quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, citato da Al Jazeera, alla vigilia del vertice a Muscat con gli Stati del Golfo.
Teheran, ha chiarito il ministro, "fornira' ai Paesi partecipanti i dettagli dell'accordo con l'Oman e le mappe relative alla nuova rotta".
Bof.
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