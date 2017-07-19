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            Iran: Araghchi, accordo con Oman non significa la riapertura di Hormuz

            'Teheran fornira' a Stati Golfo mappe nuova rotta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - L'accordo con l'Oman non si tradurra' "in alcun modo" nella riapertura della Stretto di Hormuz. Lo ha puntualizzato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, al quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, citato da Al Jazeera, alla vigilia del vertice a Muscat con gli Stati del Golfo.

            Teheran, ha chiarito il ministro, "fornira' ai Paesi partecipanti i dettagli dell'accordo con l'Oman e le mappe relative alla nuova rotta".

            Bof.

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            (RADIOCOR) 13-09-26 13:02:26 (0238)ENE 5 NNNN

              


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