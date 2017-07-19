Iran: almeno 30 attacchi Usa a vertici apparato militare e religioso

Colpito ministero Intelligence e basi aeree (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Sono almeno 30 gli attacchi condotti via aerea e via mare da Stati Uniti e Israele sull'Iran, secondo quanto riporta il New York Times citando un funzionario americano. Gli obiettivi, secondo il quotidiano, sono i membri dell'apparato militare iraniano, vertici politici, militari e religiosi del Paese. Nel mirino, in base a quanto affermano i media israeliani, c'e' anche la struttura presidenziale iraniana. In generale, le forze americane hanno bombardato quattro citta' e a Teheran, tra gli obiettivi colpiti, oltre alle residenze della guida suprema Khamenei e del presidente Pezeshkian, ci sarebbero anche la sede del ministero dell'Intelligence e della sicurezza, il palazzo della Corte Suprema, la base aerea di Mehrabad e l'area di Qom. Alcune aree di Teheran restano senza internet ed e' sotto attacco anche l'aeroporto.

