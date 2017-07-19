Iran: Aiea sta esaminando segnalazione attacco a centrale nucleare

Nessun rischio radiazioni. Agenzia ha contattato Teheran (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica 'sta esaminando le segnalazioni di un attacco notturno al cantiere di una centrale nucleare in fase di progettazione a Darkhovin, in Iran. L'impianto e' nelle primissime fasi di costruzione e non conteneva materiale nucleare quando e' stato visitato l'ultima volta dall'Aiea'. E' quanto riporta una nota dell'agenzia su X in cui si specifica che 'sebbene non si ritenga che l'attacco segnalato comporti alcun rischio radiologico, il direttore generale Rafael Grossi ribadisce l'appello alla moderazione militare nelle vicinanze di tutti i siti nucleari'. L'Aiea fa sapere poi di aver 'contattato l'Iran in merito alle notizie diffuse pubblicamente e fornira' ulteriori informazioni non appena saranno disponibili'.

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