Ip: Urso, aspettiamo notifica di vendita, valuteremo su golden power

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 18 set - - "Aspettiamo che la vendita ci venga notificata", cosi' Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell'inaugurazione del Salone nautico a Genova parlando del passaggio di mano di Ip. "Ovviamente, come in altri casi, noi valuteremo se esercitare il golden power", ha aggiunto, "lo abbiamo fatto per Piaggio Aerospace, lo abbiamo fatto per Beko, lo abbiamo fatto in tanti settori in cui attori stranieri hanno inteso rilevare imprese nazionali. Sappiamo come tutelare l'interesse nazionale, la produzione e i lavoratori. Anche in questo caso, eserciteremo i nostri diritti e i nostri doveri".

ami

(RADIOCOR) 18-09-25 14:36:17 (0444) 5 NNNN