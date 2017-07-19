Ip: Mimit, cessione a Socar? tutela continuita' produttiva Falconara e San Martino

Faro su interesse nazionale, sicurezza energetica, ambiente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - "Allo stato, trattandosi di un'operazione non ancora perfezionata, non si registrano modifiche operative, ne' gestionali. Resta tuttavia ferma l'intenzione del Governo di garantire la continuita' produttiva delle raffinerie di Falconara Marittima e di San Martino di Trecate, la piena sicurezza degli impianti, il rispetto delle prescrizioni ambientali e la salvaguardia della filiera nazionale dei carburanti".

Cosi' la sottosegretaria per le Imprese e il Made in Italy, Fausta Bergamotto in risposta nell'Aula del Senato ad una interrogazione sulla prospettata cessione di Italiana Petroli alla societa' Socar. "Il Ministero - ha aggiunto - conferma che l'operazione e' stata oggetto di un'attenta valutazione, nella consapevolezza della rilevanza strategica degli asset coinvolti e nella ferma volonta' di tutelare l'interesse nazionale, la sicurezza energetica, l'ambiente e la continuita' operativa, in piena coerenza con quanto gia' rappresentato nelle precedenti risposte rese dal ministero dell'Ambiente e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy".

nep.

