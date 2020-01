Ip (gruppo Api): carburante Optimo su tutta rete, taglio 300mila tn CO2 anno

Entro 2020 nelle 5mila stazioni Ip, carburante tracciabile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - Gli automobilisti che fanno rifornimento presso le stazioni di servizio Ip (gruppo Api) potranno ridurre le spese e i consumi e aiutare la transizione energetica: e' il proposito del gruppo che fa capo alla famiglia Brachetti Peretti, attivo dal 1933 e primo operatore privato del settore dei carburanti. Ip lancia, infatti, 'Optimo' benzina e diesel, un carburante tracciabile e senza maggiorazioni di prezzo, che sostituira' completamente, entro l'anno, i prodotti tradizionali nelle oltre 5mila stazioni di servizio del gruppo in tutta Italia. Optimo disponibile gia' da gennaio nelle stazioni di rifornimento di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, pari al 30% dei punti vendita, entro marzo arrivera' in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna (per arrivare a fornire il 50% dei punti vendita) e nel secondo semestre del 2020 coprira' tutto il territorio nazionale. I nuovi carburanti, spiegano i vertici Ip, consentono una riduzione di consumi di carburante di almeno il 2% e, con la diffusione a pieno regime, il gruppo si e' data l'obiettivo di ridurre l'immissione in atmosfera di oltre 300mila tonnellate di CO2 all'anno, equivalente a ridurre di oltre il 60% le emissioni complessive emesse dalle attivita' industriali del gruppo. Optimo sara' un carburante tracciabile: l'aggiunta di un tracciante permettera' di verificare la qualita' del prodotto e la filiera di provenienza in funzione anti truffa per contrastare il traffico illegale del carburante e l'evasione fiscale.

