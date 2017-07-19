Invitalia: in 3 anni finanziate oltre 5.500 imprese femminili in tutta Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Negli ultimi tre anni, Invitalia ha finanziato oltre 5.500 imprese femminili su tutto il territorio nazionale, attraverso - tra gli altri - gli incentivi Smart&Start Italia, ON - Oltre Nuove Imprese a tasso Zero, Fondo Impresa Femminile e Resto al Sud. Gli ambiti su cui si sono concentrati gli investimenti delle imprese femminili finanziate con il Fondo Impresa Femminile, l'incentivo nazionale per la nascita e il consolidamento delle imprese guidate da donne, promosso dalministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, sono: Turismo (24%), Servizi alla Persona (23%), Commercio (17%).

Seguono poi i Servizi alle Pmi (14%), Manifatturiero (12%), ICT (5%), Agroalimentare (3%), Edilizia-Costruzioni (2%).

A livello territoriale, le regioni in cui si concentrano le imprese femminili finanziate con il Fondo, sono: Emilia-Romagna (19%), Lombardia (12%), Campania (10%), Lazio (9%), Veneto (8%), Sicilia e Toscana (7%), Piemonte (5%), Abruzzo, Calabria, Marche, Puglia e Sardegna (3%), Umbria e Liguria (2%).

