Invitalia: disponibili 50 milioni di Cultura Crea per imprese al Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - Sono ancora disponibili 50 milioni di euro per Cultura Crea, l'incentivo di Invitalia che sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale. Con Cultura Crea, l'Agenzia per lo sviluppo (100% ministero dell'Economia) ha gia' finanziato oltre 350 nuove imprese, che puntano a valorizzare le risorse culturali delle 5 regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Promosso dal ministero della Cultura (Mic) e gestito da Invitalia in attuazione del Pon Fesr "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse Prioritario II), Cultura Crea offre contributi a fondo perduto e mutuo agevolato (entrambi fino al 40% della spesa e fino al 45% per le donne e i giovani) per startup, imprese consolidate, imprese sociali o reti d'impresa. Tra i vantaggi e i punti di forza dell'incentivo Cultura Crea Invitalia ricorda che e' disponibile un contributo per il capitale circolante pari al 50% delle spese di investimento, sono agevolabili le opere murarie, nella misura del 15% del programma complessivamente ammesso, l'impresa puo' fare riferimento a uno o piu' attrattori culturali che siano collegati all'attivita' svolta e non solo al territorio in cui si opera, e' disponibile su richiesta un servizio di tutoring per lo startup di impresa fino a un valore massimo di 10.000 euro.

