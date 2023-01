Invitalia: da domani domande per nuovo Fondo contrasto alla deindustrializzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Dalle 12 del 24 gennaio, fino alle 12 del 24 marzo e' possibile presentare la domanda per chiedere gli incentivi del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione, il nuovo incentivo gestito da Invitalia per conto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che punta a contrastare i fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale di alcuni territori di Lazio e Marche. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 136 milioni per il triennio 2021-2023 e prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese del settore manifatturiero che realizzano investimenti per il potenziamento o la riqualificazione di insediamenti produttivi gia' esistenti nei territori comunali di competenza di alcuni consorzi industriali, o che prevedono di insediare nuove unita' produttive negli stessi territori.

