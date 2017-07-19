Invimit: pubblica offerta per valorizzazione asset a Giulianova

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Invimit Sgr, in qualita' di gestore Fondo i3-Silver, ha ricevuto un'offerta per la valorizzazione di due asset a Giulianova, in Abruzzo. Si tratta di una ex colonia marina e del lido balneare antistante. La societa' del ministero dell'Economia, si legge in una nota, ne ha evidenziato la coerenza con l'interesse del Fondo a promuovere interventi di valorizzazione in linea con le esigenze del territorio, a condizioni di mercato. La pubblicazione dell'offerta, si legge, apre a possibili offerte migliorative, da parte di altri soggetti, entro i prossimi 30 giorni, coerenti con l'articolazione in due elementi dell'offerta, prevedendo necessariamente sia la locazione del lido balneare sia l'accesso a un periodo di esclusiva di 10 mesi per la presentazione di una proposta di valorizzazione dell'ex colonia marina 'Rosa Maltoni'.

L'iniziativa si inserisce nella strategia di Invimit volta alla valorizzazione di patrimoni immobiliari complessi, caratterizzati da elevata potenzialita' ma anche da profili di rischio che spesso ostacolano l'intervento diretto degli operatori privati, in particolare nei contesti non metropolitani.

com-Ggz.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-02-26 15:25:23 (0347)IMM 5 NNNN