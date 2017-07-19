Invimit: entra in fondo per 400 alloggi canone calmierato per addetti sanita' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - L'operazione annunciata da Invimit prende le mosse da una proposta arrivata alla Sgr pubblica da una 'primaria Sgr di mercato', non citata nel comunicato. Invimit ora aprira' una fase nella quale, come e' prassi per la Sgr pubblica, verifichera' l'esistenza di eventuali offerte migliorative sul mercato che dovranno rispettare le caratteristiche dell'operazione. Se non dovessero arrivare altre proposte, Invimit, quindi, proseguira' l'operazione con la 'primaria Sgr di mercato'. La struttura dell'operazione prevede che il nuovo fondo dedicati sia aperto alla partecipazione di 'ulteriori investitori qualificati' con un apporto di almeno altri 50 milioni. La parte finale dell'operazione prevede il conferimento, o la vendita, di cinque immobili pubblici di proprieta' di fondi gestiti da Invimit. Tra questi spicca, per dimensioni, una ex caserma a Padova dalla quale si conta di ricavare 300 alloggi per l'housing sociale sui 400 complessivi del progetto.
Torino, Novara, Cremona e Forli' sono le altre citta' dove si realizzeranno i nuovi alloggi da locare a canoni accessibili sulla base di convenzioni da stipulare con i comuni interessati.
com-Ggz.
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