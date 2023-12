Investimenti: start up, si dimezzano nel 2023, stabili i round-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Tra i round del 2023, due hanno raggiunto o superato il record di 100 milioni di euro. Regina della raccolta quest'anno e' Bending Spoons, la startup di Luca Ferrari che sviluppa e commercializza app per smartphone, che totalizza 170 milioni in due round. Cento milioni invece a D-Orbit, scale up pioniera della logistica spaziale, guidata da Luca Rossettini. 61 milioni vanno invece ad AAvantgarde bio, biotech focalizzata sullo sviluppo di terapie geniche per le malattie ereditarie della retina. Seguono i 55 milioni (in due round) di Energy Dome, focalizzata sulla riduzione del consumo energetico, e i 40 milioni di Alps Blockchain, specializzata in ricerca e sviluppo in ambito mining.

Il 2023 e' stato poi caratterizzato da diverse exit. Come quella di Filo, la startup romana specializzata in prodotti IoT, acquisita da Traveler Innovations. E ancora Kippy, focalizzata sempre nell'ambito Internet of Things, per monitorare la salute degli animali domestici, rilevata dalla svizzera Datamars. Il Gruppo Iren ha acquisito la maggioranza di Remat, attiva nel settore dell'economia circolare per 3,5 milioni di euro mentre Baasbox, software house romana, fa ora parte di Mexemedia.

Anche il trend sulle exit, tuttavia, e' in calo in tutta Europa. Il valore di 9,1 miliardi di euro, 72,8% in meno rispetto allo scorso anno, e' il dato piu' basso dal 2013.

Frenano anche i nuovi 'unicorni': nel 2023 solo 7 startup hanno raggiunto il valore di 1 miliardo di euro, rispetto alle 48 dello scorso anno.

