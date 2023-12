Investimenti: start up, si dimezzano nel 2023, stabili i round

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Ci sono elementi positivi in un quadro di difficolta' per gli investimenti in start up, secondo i dati del Report StartupItalia per Sios23:Winter. Nel 2023 il volume totale di round raccolti da startup italiane ha superato l'1 miliardo e 100 milioni di euro (1.130.350.846, per la precisione), facendo segnare un -51,5% rispetto al 2022, che era stato l'anno dei record dei finanziamenti.

I round totali nel 2023 sono stati 164, con una riduzione del 18,8% rispetto al 2022. Tra i 164, spiccano due "megaround", che hanno raggiunto o superato i 100 milioni. Nello specifico, i 170 milioni raccolti da Bending Spoons e i 100 ricevuti da D-Orbit, scaleup pioniera della logistica spaziale.

Inoltre si evidenzia l'ascesa del medtech. Se il biotech era stato il settore piu' prolifico negli ultimi due anni, nel 2023 il medtech ha raggiunto il gradino piu' alto del podio (8,5% del totale) nella classifica degli ambiti con il maggior numero di investimenti. Seguono cleantech, biotech e tecnologie applicate all'ambito lavoro/Hr (6,09%) e il food (4,2%).

Piu' indietro gli investimenti nel food (4,2%) e nello sviluppo di software, edutech e aerospazio (3,6%), mentre a pari merito troviamo fondi raccolti all'interno dei comparti edtech, mobility e cybersecurity e space economy (3%).

Per quanto riguarda la ripartizione degli investimenti a livello territoriale, la Lombardia mantiene il proprio ruolo-guida: su 164 deal complessivi, il 39,3% ha avuto come protagoniste startup lombarde, con il Piemonte al secondo posto ma ben piu' staccato (12%). Seguono Toscana (7,9%) ed Emilia Romagna (7,3%), mentre al Sud meglio di tutti fa la Campania con 5 round (3%, pari al Veneto). Quattro deal a testa per startup trentine e friulane (2,4%), con Sicilia (1,8%) e Liguria (1,2%) alle spalle. Una sola operazione per Umbria, Molise e Sardegna (0,6%).

Ann

(RADIOCOR) 23-12-23 11:17:47 (0105) 5 NNNN