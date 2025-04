Investimenti: nel 2025 nearshoring o reshoring in aumento per 35% aziende Ue e Usa (Capgemini)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Oltre la meta' delle aziende europee e statunitensi ha gia' investito in nearshoring o reshoring nel corso dell'ultimo anno, e il 35% intende aumentare tali investimenti nel 2025 per diversificare la produzione manifatturiera. E' quanto emerge dall'edizione 2025 del report 'The Resurgence of manufacturing: Reindustrialization strategies in Europe and the Us', a cura del Capgemini Research Institute, che ha intervistato 1.401 dirigenti impiegati in organizzazioni con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di dollari, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa continentale (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Paesi Nordici e Spagna). L'indagine evidenzia come le grandi aziende statunitensi ed europee stiano intensificando i loro sforzi verso la reindustrializzazione piuttosto che verso la redditivita' a breve termine, per mitigare i timori legati alle pressioni sulla supply chain, all'aumento dei dazi e alle controversie commerciali. Due terzi delle aziende hanno infatti gia' implementato o avviato una strategia di reindustrializzazione, rispetto al 59% del 2024. E si prevede che gli investimenti cumulativi, sia nei mercati nazionali che internazionali, raggiungeranno i 4,7 trilioni di dollari nei prossimi tre anni, in aumento rispetto ai 3,4 trilioni del 2024. Il friendshoring si profila come una delle principali strategie future per quasi tre quarti delle organizzazioni. 'La necessita' di reindustrializzare e' ormai evidente dopo decenni di globalizzazione. Le aziende stanno rafforzando gli sforzi per diversificare e ridurre i rischi avvicinando la produzione ai mercati di riferimento', ha dichiarato Aiman Ezzat, Chief Executive Officer di Capgemini.

'La riorganizzazione delle supply chain e' complessa e onerosa, ma le imprese stanno investendo per affrontare l'incertezza macroeconomica e incrementare la competitivita' a lungo termine, sfruttando tecnologie avanzate. La collaborazione regionale con fornitori, partner tecnologici e policymaker sara' fondamentale per costruire un ecosistema manifatturiero resiliente e adattabile'.

