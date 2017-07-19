Investimenti: Ey, da estero in Italia -8% nel 2025, ma fa meglio dei big europei -2

Italia sale al nono posto per attrattivita' in Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - La distribuzione territoriale degli investimenti esteri resta sbilanciata. Il Nord-Ovest intercetta il 59% dei progetti - mentre la Lombardia, pur confermandosi il principale polo italiano con una quota del 44% - registra una contrazione del 22%. Il Nord-Est sale dal 14% al 18%, grazie soprattutto a Friuli-Venezia Giulia e Veneto, mentre il Centro raggiunge il 13% (8% nel 2024). Il Sud si ferma al 10% (dal 12%). Secondo la survey, l'Italia sale dal dodicesimo al nono posto nella graduatoria dei Paesi europei considerati piu' attrattivi dagli investitori. Il 56% dei circa 200 intervistati prevede peraltro un miglioramento dell'attrattivita' italiana nei prossimi tre anni. Scende pero' dal 51% al 48% la quota di imprese che intende stabilire o ampliare le proprie attivita' nel Paese entro il prossimo anno.

'Gli investimenti diretti esteri non sono soltanto una misura dei capitali che entrano in un Paese: sono un indicatore della fiducia degli investitori, della credibilita' delle istituzioni e della capacita' di un'economia di posizionarsi nelle trasformazioni in corso', ha commentato Daviddi, secondo cui i dati mostrano che l'Italia ha ormai superato la fase di attrattivita' 'occasionale e discontinua'.

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(RADIOCOR) 21-07-26 12:29:33 (0325) 5 NNNN