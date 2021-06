Investimenti, da Cipess ok a fondi Mose e ricostruzione in Abruzzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - Nella seduta di oggi il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal presidente del Consiglio Mario Draghi, con la presenza del segretario del Cipess, sottosegretario alla Pcm Bruno Tabacci, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma nella regione Abruzzo. Lo comunica una nota del governo, segnalando la l'autorizzazione a utilizzare 538,42 milioni di contributi residui gia' disponibili per il completamento del Mose di Venezia, oltre a "opere di compensazione ambientale e paesaggistica, ripristino, migliorativi e di verifica tecnica di alcune parti dell'opera gia' completate, nonche' delle attivita' di manutenzione, delle attivita' della prima fase di avviamento e di prosecuzione della salvaguardia della laguna".

Il Cipess ha inoltre approvato, nell'ambito del programma di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009 nella regione Abruzzo, l'assegnazione dell'importo di 374 milioni di euro finalizzato a proseguire gli interventi di ricostruzione degli immobili privati, di riparazione degli immobili danneggiati, ovvero assicurare l'acquisto di nuove abitazioni nonche' l'assegnazione di 2,6 milioni di euro nell'ambito del Programma pluriennale di sviluppo Restart, di cui un milione di euro per la mobilita' elettrica a titolarita' del Comune dell'Aquila e 1,6 milioni dell'intervento "Centre of Excellence (Ex) su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro (Ex Emerge)" a titolarita' dell'Universita' degli studi dell'Aquila.

