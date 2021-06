Investimenti, da Cipess ok a fondi Mose e ricostruzione in Abruzzo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - In materia di politiche di coesione il Cipess ha poi approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione "Inclusione 2014-2020" del valore di circa 70 milioni di euro che opera in sinergia e complementarita' con il Programma operativo nazionale "Inclusione sociale" 2014-2020 FSE (PON Inclusione), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) n. 10130 del 18/12/2014. Il Programma concorre al perseguimento delle finalita' strategiche del Fondo sociale europeo nella lotta alla poverta', nel miglioramento dell'inclusione sociale, nella promozione dell'uguaglianza di genere, della non discriminazione e delle pari opportunita'. L'iniziativa del Programma e' quella di facilitare una migliore organizzazione del welfare locale. Il Comitato ha altresi' approvato l'istituzione o l'incremento di Programmi operativi complementari di azione e coesione (Poc) 2014/2020 in relazione a quanto previsto dall'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34.

Il Comitato ha altresi' recepito tre informative in materia di infrastrutture concernenti: lo stato di avanzamento del quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza, nell'ambito dell'asse ferroviario Monaco-Verona: accesso sud alla galleria di base del Brennero', per il quale sono state richieste informative periodiche al Comitato sullo stato di avanzamento dell'opera al fine dell'accelerazione realizzativa; la 'Linea ferroviaria Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina - progetto definitivo del lotto 2 Termoli - Ripalta'; il progetto definitivo del Collegamento ferroviario con l'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia, che sara' sottoposto per l'approvazione alla prossima seduta del Comitato.

