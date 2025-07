Investimenti: +5% esteri diretti in Italia nel 2024, in controtendenza sulla Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - La quota di mercato rispetto agli investimenti diretti esteri, secondo i dati in dettaglio dell'EY Attractiveness Survey Italy, cresce in Italia al 4,2%, posizionando il nostro paese al settimo posto della graduatoria europea e avanzando di due posizioni rispetto all'anno precedente. Le prime tre economie europee, Francia, Regno Unito e Germania, nonostante le rispettive riduzioni in termini di Ide del -14%, -13% e -17%, continuano ad attrarre la maggior parte dei flussi di investimenti diretti esteri, rappresentando quasi la meta', il 46%, del totale europeo. Seppure gli Stati Uniti rappresentino ancora il primo paese di provenienza di investimenti diretti esteri in Italia, la loro quota di mercato e' scesa mentre si rafforza la provenienza europea degli operatori che investono in Italia, con un notevole incremento dei flussi dalla Germania, la cui quota ha raggiunto il 14% del totale. Seguono la Francia (13%), il Regno Unito (11%) e la Svizzera (9%). Anche in Europa continua l'incremento degli investimenti da parte di capitali regionali, con una crescita della quota di mercato del 5% dal 2015, mentre la quota di investimenti provenienti dagli Stati Uniti e' diminuita del 6% nello stesso periodo. Questa tendenza si e' ulteriormente accentuata dall'inizio della guerra in Ucraina e con l'incertezza globale. Per quanto riguarda le prospettive future, il 51% delle aziende intervistate prevede di investire in Italia nei prossimi 12 mesi. I settori che hanno espresso maggiore interesse a investire o espandere le proprie attivita' in Italia si confermano, come per il 2024, i servizi finanziari e l'industria chimico-farmaceutica, con rispettivamente l'83% e il 75%. Le imprese gia' stabilite in Europa - dove la regione rimane il loro focus principale - sono piu' propense a pianificare investimenti futuri (59%) rispetto a quelle senza operations nel continente (35%). Il 56% delle grandi aziende intervistate (con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro) ha confermato di voler investire in Italia nei prossimi 12 mesi, cosi' come il 54% delle Pmi. Le piccole aziende, invece, sono meno inclini a investire in Italia nei prossimi 12 mesi (45%). Gli Ide si concentrano nelle regioni del nord-ovest, che ospitano alcuni dei distretti industriali piu' attrattivi. Nel contempo, l'attrattivita' dell'area nord-est e' diminuita, rappresentando il 14% degli investimenti in Italia, rispetto al 20% del 2023. La regione Lombardia attira oltre la meta' degli investimenti diretti esteri, con il 52% del totale dei progetti. A seguire, il Piemonte conta 25 progetti, pari all'11%, mentre la Puglia si posiziona al terzo posto con 14 progetti, rappresentando il 6%. Si osserva una riduzione degli investimenti nell'area del centro Italia, con il Lazio alla guida con 9 progetti nel 2024, mentre il Sud rimane stabile con la Puglia che attrae la maggior parte degli investimenti nel territorio.

Ann

(RADIOCOR) 12-07-25 13:19:06 (0274) 5 NNNN