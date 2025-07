Investimenti: +5% diretti esteri in Italia nel 2024, in controtendenza sulla Ue

Dati EY Attractiveness Survey Italy (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Nel 2024 l'Italia consolida la crescita del 5% degli investimenti diretti esteri (Ide), rispetto al 2023, in controtendenza rispetto al resto d'Europa, che registra un calo del 5% per il 2024 dopo un analogo dato registrato nel 2023, ad evidenziare le difficolta' del Vecchio Continente a rimanere attrattivo per localizzazione di Ide. E' quanto emerge dalla nuova EY Attractiveness Survey Italy, secondo cui gli Stati Uniti rappresentano il principale Paese di provenienza degli investimenti in Italia, ma la quota di mercato passa dal 19% al 16%. L'Italia conta 224 progetti di investimenti diretti esteri nel 2024, rispetto ai 214 dell'anno precedente. Si rafforzano gli investimenti provenienti dall'Europa, con una rilevante crescita dalla Germania; Nel Paese il 25% degli investimenti si concentra nel settore dei servizi digitali e It, seguiti dai servizi professionali e dai comparti dei prodotti industriali e mobilita'. Marco Daviddi, Managing Partner di EY-Parthenon, in Italia, commenta: 'Negli ultimi due anni, il mondo ha vissuto trasformazioni significative, con rilevanti cambiamenti geopolitici e politiche commerciali non ancora cristallizzate, ma sicuramente pronte a rimodellare il panorama degli investimenti globali, in particolare in Europa. Il dato e' particolarmente positivo in Italia, se messo a confronto con il dato in Europa, ma bisogna continuare a lavorare per essere in grado di attrarre un volume di investimenti coerente con la dimensione della propria economia in Ue'.

