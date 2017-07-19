Investimenti: 45% italiani non conosce finanza base, sale quota tra le donne (Directa Sim)

Nasce Directa Academy per educazione finanziaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Il 45% degli italiani non conosce i concetti finanziari di base. Per esempio, non distingue un'azione da un'obbligazione o non comprende la diversificazione del rischio. Il dato emerge da un sondaggio YouGov commissionato da Directa Sim su 2.021 adulti. L'indagine fotografa un'emergenza educativa che colpisce soprattutto donne (51% analfabete finanziarie contro il 45% di media), giovani (57% under-35) e residenti al Sud (55%). A investire i propri risparmi e' 1 italiano su 5, generalmente di sesso maschile 64%), di almeno 55 anni (50%), residente al Nord (61%) e con un reddito medio-alto (78%). I non investitori sono invece piu' concentrati tra le donne (56%), nelle fasce piu' giovani (55%), nel Sud (37%) e hanno un reddito piu' basso (34%). Quasi 2 investitori su 3 scelgono titoli azionari e obbligazionari, ma il sondaggio evidenzia un interesse crescente per gli Etf. Quattro persone su cinque utilizzano i servizi bancari, mentre il 23% del campione ricorre ad app e piattaforme di trading online, sia in aggiunta sia in alternativa alla banca. Per quanto riguarda i consulenti finanziari, quasi la meta' degli investitori che oggi si avvale di un professionista (45%), dichiara di voler gestire i propri risparmi in autonomia entro cinque anni.Per chi non investe pesano soprattutto la percezione di non avere abbastanza denaro (44%), la mancanza di conoscenze (28%) e la paura di perdere risparmi (25%). Il 64% degli intervistati ritiene fondamentale promuovere iniziative di educazione finanziaria e oltre il 50% parteciperebbe a corsi dedicati. Per rispondere a questa emergenza educativa nasce Directa Academy, piattaforma formativa gratuita che comprende corsi per piu' di 50 lezioni, coprendo sia alfabetizzazione base sia strumenti avanzati, Etf, opzioni, futures, certificates.

