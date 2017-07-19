Invesco: verita' insolite, 10 esiti improbabili ma possibili per il 2026 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - 6. I titoli di Stato argentini superano gli indici globali I tre mercati dei titoli di Stato con le migliori performance nel 2025 (tra i 35 che monitoriamo, in valuta locale e sulla base degli indici ICE BofA dei titoli di Stato) presentano attualmente rendimenti a 10 anni denominati in USD del 5,9% (Messico), 6,1% (Sudafrica) e 6,6% (Turchia). Sono interessanti, ma non sono convinto che lo spread sia sufficiente rispetto al rendimento decennale statunitense del 4,17%, quindi ho scelto di optare per il 9,8% disponibile sui titoli decennali argentini denominati in USD (legge di New York). Data la natura denominata in USD di queste obbligazioni, i rischi sono concentrati sul default e le previsioni del FMI suggeriscono che il rapporto tra debito lordo e PIL scendera' al 74% nel 2026 (dal recente picco del 155% nel 2023). La grande opportunita' potrebbe essere sfumata (il picco recente e' stato del 31% nell'ottobre 2022), ma con l'entusiasmo per le riforme di Milei e il sostegno offerto dagli Stati Uniti, ritengo che i rendimenti saranno difficili da eguagliare.

7. Il prezzo del carbonio nell'UE supera i 100 euro per tonnellata L'ESG potrebbe non essere piu' di tendenza, ma ritengo che il cambiamento climatico sia la piu' grande esternalita' che dobbiamo affrontare e che far pagare chi inquina sia il modo piu' efficiente per affrontarla. Il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE cerca di stabilire segnali di prezzo adeguati riducendo sistematicamente il volume delle quote di emissione di CO2. Il tasso di riduzione del tetto massimo delle quote e' stato raddoppiato dal 2,2% all'anno nel periodo 2021-23 al 4,3% dal 2024 al 2027, il che dovrebbe sostenere il prezzo delle quote (prezzo del carbonio). Il prezzo di CO2 nell'UE ha toccato il minimo di 56 euro per tonnellata nel febbraio 2024 e recentemente ha raggiunto un picco di poco inferiore a 89 euro (appena al di sotto del mio obiettivo per il 2025 di 90 euro). Una ripresa dell'economia dell'UE (che mi aspetto) potrebbe aumentare la domanda di quote, proprio mentre l'offerta diminuisce piu' rapidamente.

Pertanto, raddoppio la mia previsione e prevedo che il prezzo del CO2 nell'UE superera' i 100 euro nel 2026.

8. Le azioni keniane registrano una performance superiore alla media per il terzo anno consecutivo Nella mia ricerca di opportunita' di investimento insolite sui mercati azionari, solitamente cerco il Santo Graal di un rendimento da dividendi superiore al rapporto prezzo/utili.

Quest'anno le opzioni sono molto limitate: Botswana e Romania sono gli unici mercati che soddisfano i criteri sopra indicati quando si utilizzano i rapporti di valutazione storici.

Tuttavia, dopo un guadagno del 51% in valuta locale dell'indice Nairobi All Share (NAS) nel 2025, continuo a puntare sul Kenya. Il P/E stimato del NAS per il 2026 e' 7,2 e il rendimento da dividendi per il 2026 e' 7,4% (al 9 gennaio 2026, secondo le stime di consenso di Bloomberg). Di solito, quando i parametri di valutazione raggiungono tali livelli, significa che si e' presentata una grande opportunita' o che qualcosa sta per andare molto male. Le stime di consenso di Bloomberg suggeriscono che sia gli utili che i dividendi dovrebbero aumentare nel 2026 e nel 2027.

Quindi, nessun problema da questo punto di vista. Inoltre, i consueti parametri macroeconomici (crescita, inflazione e saldi economici) non segnalano grossi problemi e nel 2025 lo scellino e' rimasto sostanzialmente stabile rispetto al dollaro statunitense. L'inconveniente e' una capitalizzazione di mercato di soli 21 miliardi di dollari.

9. L'oro scende sotto i 3.500 dollari Al momento, tutto sembra favorire l'oro: il debito pubblico in aumento, le crescenti tensioni geopolitiche e l'indebolimento del dollaro. La maggior parte degli investitori che incontro apprezza l'oro: comprensibile, dato il raddoppio del suo prezzo in meno di due anni. Tuttavia, mi aspetterei un calo della domanda quando i prezzi aumentano cosi' tanto. Infatti, i dati del World Gold Council mostrano i seguenti cali su base annua nei primi tre trimestri del 2025: acquisti delle banche centrali -13%, domanda di gioielli -20% e domanda di tecnologia -1%. L'unica componente della domanda in aumento e' stata quella degli investimenti (+87%), in gran parte grazie all'inversione di tendenza dei deflussi dagli ETF. Temo che, a un certo punto, gli investitori inizieranno a concentrarsi sul livello piuttosto che sullo slancio dei prezzi. Quando cio' accadra', credo che il calo potrebbe essere rapido.

10. L'Inghilterra raggiunge la finale della Coppa del Mondo FIFA La Coppa del Mondo FIFA 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti potrebbe essere una delle piu' complesse, considerando i requisiti per il visto statunitense, i prezzi elevati dei biglietti, l'ampliamento a 48 squadre, la mancanza di attenzione al benessere dei giocatori e degli spettatori (clima troppo caldo) e l'aumento delle misure di sicurezza ogni volta che il presidente degli Stati Uniti e' presente.

Per quanto riguarda il calcio, la FIFA ha organizzato le cose in modo che le prime quattro squadre in classifica non possano incontrarsi fino alle semifinali (se tutto va secondo i piani). Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ritengo che saranno proprio queste quattro squadre a disputare le semifinali. Lungo il percorso, prevedo che l'Inghilterra battera' il Messico negli ottavi di finale (a Citta' del Messico) e il Brasile nei quarti di finale.

Poi, la grande sorpresa: mi aspetto che l'Inghilterra batta l'Argentina in semifinale, raggiungendo cosi' la finale per la prima volta dal 1966. Purtroppo, ritengo che dovra' poi affrontare la Spagna, prima in classifica, che a mio avviso prevarra'.

*Global Market Strategist, EMEA di Invesco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

