Intred: superate 800 scuole cablate del "Bando Scuole Connesse 2"

Attivato il 67,7% dei 1.241 istituti previsti in Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha superato la soglia di 800 scuole cablate nell'ambito del progetto di connessione delle scuole con il 'Bando Scuole Connesse 2', finanziato e promosso dal dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr e attuato da Infratel Italia.

Il bando, che Intred si e' aggiudicata nel 2022, rappresenta la naturale prosecuzione del 'Bando Scuole Connesse 1' e ha l'obiettivo di estendere l'accesso a connessioni in banda ultralarga agli istituti scolastici che erano rimasti esclusi dalla prima fase. L'iniziativa si inserisce nel piu' ampio contesto degli interventi previsti dal Pnrr per la riduzione del divario digitale e il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano.

Ad oggi, relativamente a questo secondo bando, sono 833 le scuole gia' attivate, pari al 67,7% del totale di 1.241 istituti scolastici previsti. Gli interventi hanno interessato l'intero territorio lombardo, con 68 scuole attivate nella provincia di Bergamo, 38 in quella di Brescia, 104 in provincia di Como, 55 in provincia di Cremona, 35 in provincia di Lecco, 53 in provincia di Lodi, 40 in provincia di Mantova, 177 in provincia di Milano, 51 in provincia di Monza e della Brianza, 83 in provincia di Pavia, 23 in provincia di Sondrio e 106 in provincia di Varese.

