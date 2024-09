IntesaSp: 3 mln per sviluppo Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 set - Intesa Sanpaolo ha deliberato un finanziamento da 3 milioni di euro tramite la formula S-Loan al Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella (azienda del settore pharma fondata nel 1920 con sede a Schio in provincia di Vicenza) e destinato alla copertura di parte dei costi di sviluppo della sede produttiva: un progetto che prevede l'ampliamento per oltre 5600 mq su due piani dello stabilimento di via Vicenza, dove sono stati completati i reparti di produzione e i magazzini dedicati ai medicinali, piu' circa 4900 mq di aree esterne.

Il progetto, inoltre, prevede obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance), tra i quali programmi di welfare per i dipendenti e attivita' a sostegno della comunita'.

'Sella ha compiuto 104 anni di attivita' e negli ultimi 10 ha visto lo sviluppo di quell'area di business legata alla produzione di medicinali per conto di aziende nazionali e multinazionali - riferisce Antonio Salviato, ad di Sella - un percorso che ha portato l'azienda a investire fortemente nella produzione farmaceutica. Insieme ai partner di Progetto Benessere Italia (entrati nel capitale dell'azienda nell'ottobre del 2023), l'obiettivo e' quello di sviluppare un Gruppo industriale e commerciale che opera a 360 gradi per la cura e il benessere delle persone e, nel territorio, un polo industriale votato all'innovazione e alla qualita', in grado di produrre ricchezza per le aziende e per il territorio, attraverso la creazione di posti di lavoro qualificato e sostenibile'.

