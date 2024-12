Intesa Sp: in 2024 dona 9,8 mln pasti e 600mila posti letto a bisognosi -2

Assegnati anche 115mila farmaci e 94mila indumenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Per ribadire il diritto alla salute per tutti, nel 2024 grazie all'intervento di Intesa Sanpaolo sono stati distribuiti circa 115 mila farmaci durante il 2024, in particolare attraverso la collaborazione con la Fondazione Banco Farmaceutico. A questo si aggiungera' l'apertura di tre nuovi Ambulatori solidali delle Diocesi della Caritas Italiana in Campania, Puglia e Molise per l'erogazione di servizi sanitari di base gratuiti e l'acquisto di farmaci, materiale medico e apparecchiature diagnostiche in altri Ambulatori esistenti. Infine, attraverso il dialogo con le aziende clienti del gruppo, e' stato possibile distribuire circa 94 mila indumenti durante il 2024 in partnership con Caritas Italiana e alcune aziende clienti della banca, per il recupero e la distribuzione di eccedenze di produzione.

Con il Piano d'Impresa 2022-2025 Intesa Sanpaolo ha consolidato il programma di contrasto alle poverta' voluto da Carlo Messina dal 2018, costituendo un'Area di Governo dedicata, sotto la responsabilita' di Paolo Bonassi e inserita nell'Area Sostenibilita' guidata da Paola Angeletti.

Intesa Sanpaolo cosi' "mette in relazione soggetti del Terzo Settore, aziende e istituzioni secondo un progetto che si distingue per capacita' di individuare il bisogno, programmazione pluriennale, capillarita' degli interventi e pluralita' dei soggetti coinvolti", spiega la banca nella nota.

