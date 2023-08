Intesa Sp: export distretti Triveneto a +7,2% nel primo trimestre 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 9 ago - Rallenta leggermente ma e' ancora in territorio positivo (+7,2%) l'export dei distretti del Triveneto nel primo trimestre del 2023. A dirlo il Monitor dei distretti industriali del Triveneto curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Il report segnala che le esportazioni dell'area hanno superato i 10 miliardi di euro per il quarto trimestre consecutivo.

Nelle prime 10 posizioni con maggior crescita in valore dell'export nel 1 trimestre 2023 spiccano 5 distretti della metalmeccanica veneta e del Trentino-Alto Adige (nell'ordine: Meccanica strumentale di Vicenza, Meccatronica di Trento, Termomeccanica Scaligera, Termomeccanica di Padova e Meccatronica dell'Alto Adige) e 3 del sistema moda (Occhialeria di Belluno al primo posto nel Triveneto e al secondo assoluto tra i distretti italiani, Calzature del Brenta e Tessile e abbigliamento di Treviso) e uno dell'agroalimentare veneto (Carni di Verona).

Nel Veneto i distretti hanno toccato gli 8,5 miliardi di euro di esportazioni con la variazione piu' bassa degli ultimi 7 trimestri (+7,2% sul 1 trim 2022), nel Trentino Alto Adige hanno superato 1,4 miliardi di euro con una crescita rilevante (+11,1%), mentre nel Friuli-Venezia Giulia segnano un arresto piu' evidente e con 756 milioni di euro rimangono appena sopra ai livelli registrati nel 1 trimestre dell'anno precedente (+1,1%).

I mercati di sbocco europei si sono contraddistinti per gli incrementi in valore piu' importanti (+391 milioni di euro in Europa, +124 milioni di euro negli Altri paesi europei e + 52 milioni di euro in Europa Centro Orientale), seguiti da America Latina (+52 milioni di euro), dal Nord America (+45 milioni di euro) e dal Medio Oriente (+44 milioni di euro).

In calo invece sono risultate le vendite in Asia Orientale (-12 milioni dieuro).

