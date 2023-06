Intesa SanPaolo: accordo con Confapi per sostegno imprese del Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Intesa Sanpaolo e Confapi Lazio hanno siglato un accordo di collaborazione volto a valorizzare il potenziale delle imprese associate e supportarle ad affrontare l'attuale contesto economico. L'accordo, si legge in una nota, individua "nuovi strumenti non solo finanziari con l'obiettivo di favorire la crescita del sistema imprenditoriale laziale, attraverso un percorso che agevoli i processi di innovazione, di sostenibilita' e di valorizzazione del capitale umano". Punto centrale dell'accordo e' il riconoscimento di finanziamenti a medio e lungo termine per "accelerare transizione sostenibile, digitalizzazione e sostegno alle imprese che investono in energie rinnovabili".

