Intesa: Gros-Pietro, con 'Luoghi del cuore' Fai per sostenere territori

'Continueremo collaborazione anche nei prossimi anni' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mag - 'Sono orgoglioso, fiero, per conto di Intesa Sanpaolo di partecipare a questo evento che ha raccolto 2,3 milioni di voti l'anno scorso e che quest'anno immagino potra' raccoglierne anche di piu''. Cosi' il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo alla presentazione dell'undicesima edizione de 'I luoghi del cuore' del Fai. 'Questo evento - ha aggiunto - e' quello che a noi sembra il modo migliore per sostenere la cultura in Italia. Noi siamo anche e soprattutto una banca dei territori, siamo vicini ai territori italiani e in tutti questi territori ci sono luoghi del cuore che devono essere conosciuti, mantenuti e curati perche' sono l'espressione della cultura, dell'identita' e della ricchezza italiane'.

'Una grande banca - ha detto ancora Gros-Pietro - deve diventare un operatore culturale e noi siamo diventati un grande operatore della cultura nazionale' nell'ambito del nostro ruolo principale che e' quello di 'tutelare l'occupazione in Italia'. Gros-Pietro ha quindi annunciato che 'l'orgoglio che abbiamo di collaborare con il Fai ci spingera' nei prossimi anni a continuare questa collaborazione, continueremo a camminare con loro molto volentieri nelle prossime edizioni'. 'I luoghi del cuore', ha sottolineato il presidente del Fai Marco Magnifico, 'sono la piu' imponente manifestazione popolare italiana dedicata al patrimonio storico-artistico della nazione'. L'anno scorso sono stati raccolti 2,3 milioni di voti e quest'anno 'vogliamo arrivare a due milioni e mezzo', ha concluso.

Ppa-

(RADIOCOR) 12-05-22 12:30:09 (0338) 5 NNNN